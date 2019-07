Actualidade

As delegações da China e Estados Unidos que negoceiam um acordo comercial concordaram em voltar a reunir-se em setembro, depois do diálogo "franco, eficaz e construtivo", realizado na terça e quarta-feira, avançou hoje a imprensa chinesa.

O representante do Comércio e o secretário do Tesouro dos EUA, Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, respetivamente, reuniram-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Xangai, no primeiro frente-a-frente desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram um segundo período de tréguas, no mês passado.

"Ambos os lados realizaram um diálogo franco, eficaz e construtivo sobre as principais questões de interesse económico e comercial comum", informou a agência noticiosa oficial Xinhua.