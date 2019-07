Actualidade

O internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista de 10 nomeados para o prémio 'The Best', através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2018/2019 e que o avançado já conquistou cinco vezes.

Na sua primeira temporada na Juventus, o jogador português de 34 anos conquistou o campeonato italiano e a Supertaça italiana. Com Portugal, Ronaldo levantou o troféu da primeira edição da Liga das Nações.

Além do único português na lista, eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/2017, destaca-se a presença do internacional argentino Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014), numa lista sem o croata Luka Modric, vencedor da última temporada.