Actualidade

A UNITA, maior partido da oposição angolana, defendeu hoje a apresentação pública "urgente" do relatório e contas do Fundo Soberano de Angola, a ser feito com uma auditoria "independente e credível".

A posição foi hoje expressa pelo vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que falava em conferência de imprensa, enquanto 'primeiro-ministro do Governo-Sombra' daquela formação política.

Raul Danda referiu que o Fundo Soberano de Angola foi constituído com um capital inicial de cinco mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros), e é preciso que o Governo informe os angolanos "quanto é que o fundo já rendeu até hoje, volvidos sete anos" da sua criação.