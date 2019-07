Actualidade

O FC Porto venceu hoje o Sporting de Braga por 1-0, com um golo do mexicano Corona, num jogo particular de futebol realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Segundo uma nota do sítio oficial dos minhotos, o único golo da partida surgiu no último minuto.

Ambas as equipas preparam os seus jogos europeus, os primeiros oficiais da temporada 2019/20.