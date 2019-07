Actualidade

O Santander Totta fechou o primeiro semestre com menos 107 trabalhadores, segundo informações hoje divulgadas pelo banco.

Na apresentação de contas do primeiro semestre, o presidente, Pedro Castro e Almeida, disse que o banco tinha 6.330 funcionários em junho, o que compara com os 6.437 de dezembro de 2018, ou seja, uma diferença de 107 pessoas.

O gestor disse ainda aos jornalistas que o Santander em Portugal não tem as mesmas necessidades de reduzir trabalhadores do grupo em Espanha, onde em junho foi anunciada a dispensa de 3.000 pessoas, uma vez que ali está sobredimensionado depois da integração do Banco Popular.