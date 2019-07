Actualidade

O presidente do Município da Batalha, Paulo Batista dos Santos (PSD), considerou hoje que a regionalização "não é prioridade " para o país e defendeu a descentralização, que já assumiu na Educação.

"Tendo participado na discussão na Assembleia da República [quando era deputado], o processo de regionalização não é uma prioridade para o país. O caminho é aprofundar a descentralização para os municípios e eventualmente realizar eleições democráticas para as CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional] com representantes mais próximos dos cidadãos e reformular as competências das Comunidades Intermunicipais e das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto", afirmou à agência Lusa.

Paulo Batista dos Santos sublinhou que Portugal é um país "tão pequeno" e "nestas últimas três a quatro décadas conheceu um forte desenvolvimento sem ser necessário a regionalização".