Os partidos da oposição moçambicana com assento parlamentar manifestaram-se hoje insatisfeitos com o informe sobre o Estado da Nação apresentado pelo Presidente do país, Filipe Nyusi.

O principal partido da oposição em Moçambique, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), considerou a informação que o Presidente prestou hoje ao parlamento como " uma ilusão", referindo que esperava mais dados sobre o processo relativo às dívidas ocultas e sobre a crise económica.

"O Presidente moçambicano faz parte das pessoas mencionadas neste processo. Portanto, era momento para ele falar deste assunto que é importante para os moçambicanos", declarou Muhamad Yassine, que acrescentou que "foi a Renamo que 'arrastou' o Governo para um acordo nas negociações de paz.