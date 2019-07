Actualidade

O presidente da Comissão Independente para a Descentralização, João Cravinho, defendeu hoje a necessidade de revisão da Constituição relativamente ao referendo sobre o mapa da regionalização, admitindo que o processo para instituir as regiões será "difícil, moroso, muito complicado".

O antigo governante destacou que, "para instituir em concreto as regiões, há um processo difícil, moroso, muito complicado", que começa com um referendo estabelecido pela Constituição.

João Cravinho salientou que, no último referendo sobre o mapa das regiões a criar, em 1998, como exigido, foram colocadas duas questões: a primeira sobre a aceitação do mapa regional para o continente e uma segunda que questionava o eleitor se concordava ou não com a sua região em concreto.