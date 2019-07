Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o país vai entrar numa nova era de desenvolvimento económico com os investimentos no setor de gás natural, destacando a criação de emprego, receitas para o Estado e industrialização do país.

Filipe Nyusi congratulou-se com as perspetivas que se abrem para a economia moçambicana com os investimentos no gás natural, quando falava sobre o estado da Nação, na Assembleia da República.

"O desenvolvimento de projetos de produção de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, vai implicar investimentos de 53 mil milhões de dólares [47,5 mil milhões de euros] nos próximos anos", assinalou Nyusi.