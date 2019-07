ModaLisboa

À 53.ª edição, que decorre em outubro, a ModaLisboa muda novamente de espaço, decorrendo nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara, anunciou hoje a organização.

"A ModaLisboa Collective, erguida em coorganização com a Câmara Municipal de Lisboa, vê a luz nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara", refere a Associação ModaLisboa num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia também as datas em que serão apresentadas as coleções para a primavera/verão 2020.

A primeira edição da ModaLisboa, em março de 1991, decorreu no Teatro São Luiz, embora haja registo de uma edição zero, em 1990, integrada nas Festas da Cidade.