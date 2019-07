Actualidade

Os resultados líquidos consolidados da Ramada Investimentos e Indústria caíram 94,2% no primeiro semestre deste ano, atingindo os 3,7 milhões de euros, segundo revelou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, as receitas totais do grupo ascenderam a 59,3 milhões de euros, um decréscimo de 12,4% face a igual período de 2018, lê-se na mesma nota.

Nos primeiros seis meses deste ano, o grupo contabilizou um EBITDA de 7,6 milhões de euros, uma queda de 22,0% face ao registado no primeiro semestre de 2018.