Actualidade

Um norte-coreano, que atravessou a fronteira inter-coreana, estava hoje sob custódia das forças de segurança da Coreia do Sul, anunciaram as autoridades da Coreia do Sul.

A identidade do norte-coreano e as razões pelas quais atravessou a fronteira não foram avançadas, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

De acordo com o exército sul-coreano, o homem foi encontrado na quarta-feira à noite quando se deslocava para sul, depois de ter passado a linha de demarcação na Zona Desmilitarizada (DMZ), na parte central da fronteira inter-coreana.