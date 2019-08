Actualidade

O limite total de capturas de sardinha desce a partir de hoje para 2.181 toneladas, abaixo das 5.000 toneladas que vigoraram até agora, uma quota estabelecida para assegurar a sustentabilidade do 'stock'.

Até ao final de julho, o limite de capturas fixava-se em 5.000 toneladas e, a partir de hoje, passa para as 2.181 toneladas, perfazendo um total de 7.181 toneladas, valor acordado entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia para garantir a sustentabilidade do 'stock' de sardinhas.

"As estimativas que existem [apontam] para uma ligeira recuperação da biomassa, mas é necessário continuar os esforços. Reconhecemos que esta ligeira recuperação se deve muito aos esforços que o setor tem vindo a desenvolver [...], mas essa recuperação tem que ser visualizada e consolidada com base nos dados científicos", afirmou no final de maio o secretário das Pescas, José Apolinário.