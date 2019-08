Actualidade

A Corticeira Amorim apresentou no primeiro semestre um resultado líquido de 40,4 milhões de euros, menos 2,1% do que nos primeiros seis meses do ano passado, quando foi de 41,2 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

A dívida remunerada líquida da empresa subiu de 102,1 milhões de euros, no primeiro semestre de 2018, para 149,9 milhões de euros, nos primeiros seis meses deste ano, de acordo com o comunicado da corticeira divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) corrente da Corticeira Amorim diminuiu 11,8%, de 77,4 milhões de euros para 68,2 milhões de euros, comparando iguais períodos.