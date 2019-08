Actualidade

A polícia canadiana anunciou que acusou um homem, de 23 anos, de quatro homicídios perpetrados no domingo, no norte de Toronto.

Menhaz Zaman de 23 anos, foi indiciado, na segunda-feira, pela Unidade de Homicídios da Polícia Regional de York, "de quatro homicídios em primeiro grau", anunciou a força de segurança.

De acordo com a imprensa canadiana, que citou testemunhas, as vítimas do crime, que está a chocar o Canadá, "são o pai, a mãe, a avó e a irmã do alegado homicida".