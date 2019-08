Actualidade

Os intermediários de crédito que não tenham obtido autorização do Banco de Portugal deixam hoje de poder operar, tendo o banco central autorizado 4.424 e rejeitado 1.285 até ao final da semana passada.

Segundo dados do Banco de Portugal, disponíveis no Portal do Cliente Bancário, "até 27 de julho de 2019, foram recebidos 6.083 pedidos de autorização, dos quais 374 estavam, nesse dia, em análise pelo Banco de Portugal".

Os pedidos de autorização aprovados até então eram 4.424 e os recusados 1.285.