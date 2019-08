Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde defendeu hoje à agência lusa que a regionalização deverá ter referendo na próxima legislatura, mas num quadro de consenso político entre partidos, Parlamento, Governo e Presidente da República.

"Defendo o referendo à regionalização na próxima legislatura num quadro em que exista consenso político entre os partidos, para que esta regionalização sirva, especialmente, as regiões com menos coesão territorial, ou seja, as que estão mais afastadas das médias europeias", assumiu João Azevedo.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Mangualde, no distrito de Viseu, assumiu que "a regionalização servirá para dotar as regiões com mais eficácia e mais força regional", nomeadamente "a região Centro, que ficará muito mais forte".