Actualidade

Ana Jorge, antiga ministra da Saúde em governos socialistas, e Miguel Duarte, investigado em Itália por alegado auxílio à imigração ilegal, são oradores convidados do Fórum Socialismo 2019, a rentrée política do BE, que começa em 31 de agosto.

A pouco mais de um mês das eleições legislativas, o Porto, mais concretamente a Escola Artística Soares dos Reis, foi a cidade escolhida pelo BE para fazer a sua rentrée política, que vai decorrer no modelo habitual, entre 30 de agosto e 01 de setembro.

Depois de mais de 50 debates, para o final do último dia está marcado o ponto alto em termos políticos, o encerramento do Socialismo 2019 com um comício em que discursa a coordenadora bloquista, Catarina Martins.