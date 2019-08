Incêndios

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um pastor de 46 anos, que é suspeito de atear um fogo no concelho de Gouveia, distrito da Guarda.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda explica que, em colaboração com a GNR de Gouveia, deteve, na terça-feira, "o presumível autor de um crime de incêndio florestal de significativas dimensões", ocorrido no dia 26 de julho, pelas 18:45, na localidade de Ribamondego, no concelho de Gouveia.

Segundo a fonte, o detido "é um pastor local assalariado, sobre o qual recaem fortes suspeitas de ter ateado vários focos de incêndio numa zona de pasto e de mato, com recurso a chama direta".