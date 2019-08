Actualidade

O presidente da Câmara do Fundão considerou hoje que a regionalização é um "caminho essencial" para reduzir as assimetrias no país e defendeu que o processo deve avançar na próxima legislatura de forma "muito participada, informada e transparente".

"Sou regionalista, sempre o manifestei e considero que é, neste momento, essencial olharmos para o modelo de planeamento e desenvolvimento dos territórios. Sendo inegável que o país evoluiu bastante no seu todo, também todos percebemos que continuamos a ter uma extraordinária assimetria com bolsas territoriais que não conseguem descolar e a regionalização é o caminho para ajudar a alterar esse estado de coisas", afirmou Paulo Fernandes (PSD), em declarações à agência Lusa.

O presidente deste município do distrito de Castelo Branco considera que "está bastante claro que o modelo mais centralizador de governação que está implementado não deu os resultados esperados, ao nível da promoção da coesão e igualdade de oportunidades", pelo que é hora de mudar e avançar para o modelo das regiões.