Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Mêda, Anselmo Sousa, considerou hoje que o processo de criação de regiões administrativas em Portugal deve avançar de "uma vez por todas", sem necessidade de realização de referendo.

O autarca socialista disse à agência Lusa que concorda "plenamente" com a criação das regiões administrativas e, na sua opinião, o processo "já devia de ter arrancado".

"Nós, no interior, estamos bastante esquecidos a nível do poder central e penso que, com as regiões administrativas, alguns problemas mais prementes, que nos atormentam, poderiam ser resolvidos", defende.