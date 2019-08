Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões defendeu hoje que um novo referendo sobre regionalização deve ser feito no início da legislatura e pediu que a legislação seja bem feita para não se continuar a retalhar o país.

"Não posso falar em nome da comunidade, porque ainda não falámos nisso, mas eu defendo o referendo e já no início da legislatura, de imediato, porque se for aprovado agora é para fazer de imediato, não é para fazer no final da legislatura, porque isso não tem interesse nenhum", assumiu Rogério Abrantes.

O também autarca de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, explicou à agência Lusa que a regionalização "tem de ser bem estruturada e pensada, porque não se pode retalhar ou continuar a retalhar" o país.