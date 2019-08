Actualidade

O Presidente norte-americano considerou oficialmente o Brasil como um aliado preferencial extra-NATO, o que vai permitir ao país latino-americano adquirir mais facilmente armamento e tecnologias militares aos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

A determinação de Donald Trump consta de um memorando enviado ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, no qual determina o Brasil como aliado preferencial extra-Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), cumprindo promessa uma feita ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, durante a sua visita aos Estados Unidos em março.

O memorando, assinado pelo próprio Trump, acrescenta que a designação serve "para os fins da Lei de Assistência Externa de 1961 e para a Lei de Controlo de Exportação de Armas".