Síria

Pelo menos 507 civis morreram na Síria nos últimos 31 dias, fazendo do mês de julho o período mais violento desde o início do ano no país, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Num relatório difundido hoje, o observatório assinala que, dos 507 civis mortos, 109 eram menores, e que, somando o número de combatentes abatidos, o número total de mortos é de 1.124 no mês de julho.

Nas últimas quatro semanas verificou-se uma escalada das operações militares das forças de Damasco nas províncias do norte do país.