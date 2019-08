Actualidade

O número de professores com menos de 30 anos nas escolas do continente caiu a pique em menos de duas décadas, passando de 27.121 no ano letivo 2000/01 para pouco mais de 1.200 em 2017/18, segundo dados oficiais.

O relatório "Educação em Números - Portugal 2019", da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), mostra que a maior quebra de professores com menos de 30 anos registou-se no 3.ºciclo e ensino secundário, com o número de professores deste grupo etário a passar de 16.697 para 640.

No 1.ºciclo do ensino básico (do 1.º ao 4.º ano), em 2000/01 havia 5.759 professores com menos de 30 anos e em 2017/18 eram apenas 311, enquanto no 2.ºciclo (5.º e 6.º ano) o número de docentes caiu de 4.665 para 320.