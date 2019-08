Actualidade

A secretária para a Administração e Justiça de Macau, Sonia Chan, assegurou hoje que o acordo assinado com Portugal relativo à entrega de infratores em fuga respeita as leis de cada jurisdição e as convenções internacionais.

O acordo - cuja legalidade penal foi posta em causa na semana passada pela Ordem dos Advogados (OA) portugueses - "segue as normas e princípios internacionais, respeitando, simultaneamente, as leis de Macau e de Portugal", garantiu Chan, citada num comunicado oficial.

Na quarta-feira, em resposta às preocupações da OA, também o Ministério da Justiça português garantiu que o acordo assinado a 15 de maio de 2019 está em "perfeita conformidade com a Constituição" portuguesa e demais "instrumentos internacionais aplicáveis".