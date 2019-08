Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, mostrou-se hoje satisfeito com o relatório da Comissão Independente para a Descentralização, que defende a criação de regiões administrativas, e considerou que esta deve ser acompanhada do reforço do municipalismo.

"Acho que municipalismo e regiões são duas coisas que combinam muito bem", afirmou o autarca social-democrata à agência Lusa.

Na sua opinião, "se nestes 45 anos depois do 25 de Abril este modelo centralista não resultou", há que ter um novo.