Actualidade

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues (PS), mostrou-se hoje a favor da proposta de avanço da regionalização, afirmando-se "regionalista e pela descentralização".

O socialista que lidera o terceiro maior município do distrito de Bragança, concorda "com as regiões, mais ainda com "a descentralização até de competências", para que possa haver "capacidade de decisão no próprio território".

O autarca transmontano comentava à Lusa a proposta, conhecida na quarta-feira, da Comissão Independente para a Descentralização, que defendeu a criação de Regiões Administrativas em Portugal, com a realização de um novo referendo.