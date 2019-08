Sporting

Bruno de Carvalho escreveu que quem "propositadamente permite" que alguém seja "enxovalhado, caluniado e difamado, é criminoso" e "cobarde", no dia em que soube que vai a julgamento no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting.

O ex-presidente dos 'leões' limitou-se a uma curta mensagem nas redes sociais, pouco depois de ser conhecida a decisão do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, após a fase de instrução.

Bruno de Carvalho, que era presidente do Sporting à altura dos factos - e destituído em Assembleia Geral em junho de 2018 -, é um dos 44 arguidos no processo Alcochete, relativo às agressões a 'staff' e jogadores do Sporting em 15 de maio de 2018.