Actualidade

O Conselho Regional do CDS-PP da Madeira aprovou hoje por unanimidade a lista de candidatos às eleições regionais de 22 de setembro, apresentada pelo líder do partido, que será agora entregue no Tribunal da Comarca da Madeira, foi hoje anunciado.

A lista é encabeçada pelo presidente dos centristas madeirenses, Rui Barreto.

De acordo com um comunicado, em segundo lugar surge José Manuel Rodrigues, antigo líder do CDS da Madeira.