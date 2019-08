Motoristas

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal manifestou-se hoje preocupada com o impacto da paralisação dos motoristas e defendeu a "regulamentação do exercício do direito à greve" para acautelar "abusos" que são permitidos pelo atual quadro legal.

Em comunicado onde manifesta "a maior preocupação" com as "graves perturbações" que a greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, marcada para dia 12, poderá provocar, a CIP defende ser "evidente que a forma irrestrita que resulta do atual quadro legal se presta a abusos que deveriam ser acautelados".

"Neste quadro, é fundamental proceder à regulamentação do exercício do direito à greve, assegurando o necessário equilíbrio que salvaguarde outros direitos fundamentais e definindo, de forma expressa, a demarcação da sua licitude, no respeito dos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, no quadro que a própria Constituição consagra", defende a CIP.