Actualidade

O avançado português Rafael Leão assinou contrato com o AC Milan por cinco épocas, informou hoje o clube italiano, com o futebolista a chegar a Milão proveniente dos franceses do Lille.

"O AC Milan tem o prazer de comunicar que o clube chegou a um acordo com o LOSC Lille para a aquisição do avançado português Rafael Alexandre da Conceição Leão. O atacante, de 20 anos, junta-se aos 'rossoneri' num acordo de cinco anos", refere o AC Milan no seu site oficial.

Em declarações à agência noticiosa France Press (AFP), o presidente do Lille, Gérard Lopez, afirmou no domingo que os milaneses tinham feito "uma proposta de 35 milhões de euros, mais 20 por cento do montante de uma futura venda".