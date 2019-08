Actualidade

O Eixo Atlântico está a "exportar" a experiência de cooperação transfronteiriça Norte de Portugal-Galiza para zonas do Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, que pediram ajuda para replicar o projeto, revelou hoje à Lusa o secretário-geral da associação.

"Estamos a dar apoio à formação, estruturação e organização das fronteiras do Mercosul [Mercado Comum do Sul] que nos solicitaram ajuda. Podemos falar [do envolvimento] de cerca de 15 cidades da América do Sul", adiantou Xoán Mao, responsável pela associação criada há mais de 25 anos que atualmente agrega 28 municípios portugueses e galegos.

A atividade do Eixo Atlântico já passou por São Leopoldo, no Estado de Porto Alegre, Brasil junto à fronteira com a Argentina, pela zona da fronteira entre Posadas, na Argentina, e Encarnación, no Paraguai e pela área que une Rivera, no Uruguai, a Santana do Livramento, no Brasil.