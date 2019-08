Actualidade

O Estado vai obrigar empresas farmacêuticas e distribuidores de medicamentos a cumprirem regras de serviço público para evitar a concentração do negócio num número reduzido de operadores, disse hoje à Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

A medida está estabelecida no decreto-lei, hoje aprovado em Conselho de Ministros, que altera o regime jurídico dos medicamentos de uso humano e que visa minimizar as situações de rutura de medicamentos nas farmácias do país.

Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, o que se pretende com esta medida é resolver "um fenómeno de concentração nos grandes distribuidores de medicamentos".