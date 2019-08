Actualidade

O presidente do município de Penela, no distrito de Coimbra, disse hoje que é extremamente importante discutir-se o modelo de governação em Portugal, dado que o atual não tem favorecido a correção das assimetrias e a coesão nacional.

Em declarações à agência Lusa, Luís Matias (PSD) considera que "tem de haver alteração" no modelo de governança do país e que o relatório apresentado pela Comissão Independente para a Descentralização, que defende a criação de regiões administrativas em Portugal, coloca o assunto na agenda política.

"Deve existir uma discussão ampla e séria sobre o modelo. O relatório não traz nada de novo, ao propor a criação de cinco regiões administrativas coincidentes com as atuais regiões plano", referiu o autarca, salientando que, "no imediato, existem outras medidas que podem ser tomadas".