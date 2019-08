Actualidade

Kevin Morby, V**gra Boys, Nilüfer Yanya e Ghostly Kisses atuam em novembro, em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock, que decorre em vários espaços da zona da Avenida da Liberdade, foi hoje anunciado.

Este ano, o festival realiza-se a 22 e 23 de novembro, e inclui "mais de 50 concertos em mais de 10 salas", refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as primeiras quatro confirmações.

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando no ano passado o nome inicial.