Actualidade

O volume de água armazenada em todas as bacias de rios no fim de julho desceu desde o mês passado, divulgou hoje o Ministério do Ambiente, com seis acima dos 80% e 12 abaixo de 40%.

Nos números de 31 de julho, divulgados hoje, "todas as bacias apresentam valores de armazenamento total inferiores às médias de armazenamento" no mesmo mês registados entre 1990 e 2018, "exceto as bacias do Lima Cávado, Douro, Mondego e Arade.

Desde junho, desceu o número de albufeiras com volume acima dos 80% do volume total e aumentou o número abaixo dos 40%.