Actualidade

O chefe da diplomacia portuguesa garantiu hoje que, neste momento, não está a ser preparada uma visita do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a Portugal, frisando que o Governo não consegue "cancelar viagens que não estão programadas".

"Não consigo cancelar viagens que não estão programadas", respondeu Augusto Santos Silva, quando questionado pelos jornalistas, durante a conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, sobre a posição defendida esta quinta-feira pelo Bloco de Esquerda (BE) de que o executivo devia cancelar a visita do chefe de Estado brasileiro a Portugal.

Numa nota do BE a que a agência Lusa teve acesso, o partido afirmou que Jair Bolsonaro "não é bem-vindo" a Portugal e que o político brasileiro mostra "constante desrespeito" pela democracia.