Actualidade

O Sporting assegurou hoje que fará valer os seus direitos junto da FIFA para reclamar aos franceses do Lille a compensação devida pelos direitos desportivos do futebolista Rafael Leão, agora transferido para o AC Milan.

"O Sporting continuará a lutar por fazer valer os seus direitos nas instâncias competentes e, sobretudo, junto da FIFA, onde reclamará do Lille a compensação devida pelos direitos desportivos de Rafael Leão, de que se viu ilicitamente privada, cujo valor é ilustrado pela transferência agora anunciada", pode ler-se no comunicado emitido pela SAD 'leonina' na sequência do anúncio oficial pelo AC Milan da contratação do ex-jogador do Sporting por cinco épocas.

No mesmo texto o clube de Alvalade sublinha que continua a considerar que "não assistia razão a Rafael Leão para resolver o contrato de trabalho desportivo que o ligava ao Sporting".