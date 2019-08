Moçambique/Dívidas Ocultas

A justiça norte-americana alega que o atual ministro das Finanças moçambicano, Adriano Maleiane, "concordou" não revelar dois empréstimos ao Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito do caso das dívidas ocultas naquele país africano.

"Depois de o arguido Manuel Chang - ministro das Finanças moçambicano que assinou os avais - ter deixado o cargo, os conspiradores falaram ao novo ministro das Finanças sobre as garantias da MAM e Proindicus e que as transações não foram divulgadas ao FMI", pode ler-se no memorando, assinado a 22 de julho pelos procuradores norte-americanos, que não especificam o nome de Adriano Maleiane.

Logo de seguida, o documento argumenta que "o novo ministro concordou em continuar a não divulgar a MAM e Proindicus ao FMI".