Actualidade

As matrículas do mercado automóvel português registaram uma queda de 6,5% em julho face ao mesmo período de 2018, repetindo a tendência dos anteriores cinco meses, divulgou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com um comunicado da ACAP, "em julho de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 21.791 veículos automóveis, ou seja, menos 6,5% do que em igual mês do ano anterior".

"Assim, o mercado mantém-se em queda pelo sexto mês consecutivo", assinala a ACAP.