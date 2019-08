Actualidade

Uma equipa internacional, em colaboração com investigadores do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO) concluiu que as reformas da Política Agrícola Comum após 2020, propostas pela Comissão Europeia, representam "um retrocesso" e "não promovem a sustentabilidade".

Em comunicado o CIBIO-InBIO explica que o artigo, publicado hoje na revista Science, é resultado de uma análise "detalhada" das ações da Política Agrícola Comum (PAC) após 2020 propostas pela Comissão Europeia, mais concretamente naquilo que concerne à proteção do ambiente.

O artigo, desenvolvido por investigadores de mais de 20 instituições científicas internacionais, conclui que a proposta de reforma "representa um retrocesso relativamente à política atual" e que, ainda se "vai a tempo" de recorrer às evidências científicas para "potenciar" a proteção do ambiente, assim como os objetivos de desenvolvimento sustentável.