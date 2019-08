Actualidade

(CORREÇÃO NO 13.º PARÁGRAFO) Lisboa, 01 ago 2019 (Lusa) - A Associação José Afonso (AJA) vai entregar na sexta-feira no Ministério da Cultura a petição, com mais de 11.000 assinaturas, que apela à salvaguarda e reedição da obra do cantautor, no dia em que faria 90 anos.

À agência Lusa, Jorgete Teixeira, da direção da AJA, explicou que a petição, lançada a 11 de junho apelando à classificação da obra do cantautor como de interesse nacional, estará aberta a mais assinaturas até ao dia de hoje e será entregue à tutela de Graça Fonseca na sexta-feira, com as cerca de 11.400 assinaturas reunidas.

"São as suas canções que queremos disponíveis às novas gerações. Porque é urgente que assim seja! É a sua obra, de enormíssima e incontestável grandeza, que queremos encontrar acessível. Porque é inadmissível que não existam no mercado discográfico todos os álbuns de um artista de tal valor!", exclamou Jorgete Teixeira.