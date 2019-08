Actualidade

O nadador do Sporting Alexis Santos estabeleceu hoje um novo recorde português nos 50 metros costas, no primeiro dia dos Nacionais Absolutos/Open de Portugal, que decorrem nas Piscinas Olímpicas do Funchal até domingo.

Alexis Santos venceu a final da categoria com o tempo de 25,42 segundos, superando a anterior marca, que também lhe pertencia de 25,44, obtida igualmente este ano, em 14 de abril, em Oeiras.

Trata-se do segundo recorde nacional absoluto do dia, após Ana Guedes, do Ginásio de Vila Real, ter melhorado a marca dos 50 metros mariposa, com 27,00 segundos, que durava desde 2011 (27,27).