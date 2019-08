Incêndios

O incêndio que deflagrou hoje numa área de mato no concelho de Nisa (Portalegre) estava dominado em 90 por cento do seu perímetro, às 19:45, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que o combate está a evoluir favoravelmente no restante perímetro do fogo, que atinge zonas de mato e pasto na freguesia de Tolosa, concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

Durante o combate às chamas, dificultado pelo vento forte, dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, referiu a fonte, indicando que o fogo obrigou ao corte temporário da Estrada Nacional (EN) 18, entre Nisa e Alpalhão.