Actualidade

Maputo, 01 ago 2019 ( Lusa) - O presidente da Renamo considerou hoje que as contestações à sua liderança resultam da ação de um "grupo de desertores indisciplinados", destacando a importância da paz, após ter acordado com o Governo moçambicano o fim dos confrontos.

"Quando fomos ao congresso, abrimos espaço para que todos se candidatassem. O congresso elegeu Ossufo Momade. Não é através de um grupo de desertores indisciplinados que vamos definir a nossa linha", disse Ossufo Momade, falando à imprensa momentos após aterrar no Aeroporto Internacional de Maputo, onde foi recebido por centenas de membros do partido.

Em causa estão as contestações de um grupo liderado pelo major-general da Renamo Mariano Nhungue e que se autodenomina Junta Militar da Renamo. O grupo exige a renúncia de Ossufo Momade, acusando-o de estar a "raptar e isolar" oficiais da Renamo que estiveram sempre ao lado do falecido presidente do partido, Afonso Dhlakama, que morreu a 03 de maio do ano passado.