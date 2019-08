Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul condenou hoje a "decisão irresponsável" do Japão de eliminar Seul de uma lista de países que beneficiam de um tratamento preferencial em matéria comercial e ameaçou retaliar.

Tóquio é responsável por ter "ignorado as soluções diplomáticas", apresentadas por Seul, e por ter "agravado a situação", afirmou Moon Jae-in, em declarações transmitidas em direto pela televisão sul-coreana, antes do início de uma reunião do conselho de ministros.

"O Governo japonês é inteiramente responsável pelo que acontecerá em seguida", sublinhou.