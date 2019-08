Actualidade

O conselheiro de Estado da China, Yang Jiechi, acusou hoje os Estados Unidos e outros países ocidentais de "atiçarem as chamas" nos protestos em Hong Kong, visando minar a prosperidade, estabilidade e segurança da região.

De acordo com a imprensa estatal chinesa, Yang acusou Governos ocidentais de se reunirem com altos funcionários e líderes dos protestos e incentivarem as ações.

"É preciso salientar que os Estados Unidos e outros Governos ocidentais (...) estão constantemente a alimentar as chamas da situação em Hong Kong", disse Yang, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.