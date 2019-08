Eleições

O conselho nacional do CDS-PP aprovou hoje de madrugada por 83%, e 15 votos contra, as quotas distritais de candidatos a deputados nas legislativas de 06 de outubro, disse à Lusa fonte do partido.

Os primeiros candidatos, da quota nacional da direção de Assunção Cristas, os elegíveis, já estavam escolhidos desde 05 de abril e com a votação de hoje o CDS encerrou o processo das listas de candidatos.

As quotas distritais das listas foram aprovadas com 103 votos a favor, 15 contra a seis votos brancos.