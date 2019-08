Brexit

O governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, afirmou hoje que um 'Brexit' sem acordo a 31 de outubro resultaria num "choque instantâneo" à economia do Reino Unido.

"Sem um acordo, o choque para a economia é instantâneo", disse Carney hoje, entrevistado pela rádio BBC Radio 4.

O responsável pela política monetária justificou que "as implicações económicas de uma saída sem acordo são que as regras do jogo para exportar para a Europa ou importar da Europa vão mudar completamente e algumas indústrias muito grandes neste país, que são altamente lucrativas, vão deixar de ser lucrativas".